Accident en mer: La Direction de la surveillance de la pêche dément le chiffre de 16 morts avancé par les médias

Le directeur adjoint de la Protection et de la Surveillance de la pêche, Adama Faye dément les informations relayées par les médias quant au naufrage de pirogues de pêcheurs en Casamance. Selon les informations du quotidien Libération cité par plusieurs sites d'information, la Marine sénégalaise a repêché 16 corps de pêcheurs au niveau de la côte Sud de la Casamance, à la suite de chavirement d'une dizaine de pirogues due au vent qui souffle présentement sur toute l'étendue de la côte.



"Je vous précise que nous assurons une veille permanente avec la marine nationale et nos structures déconcentrées. A notre niveau de connaissance, cette information n'est pas avérée, elle est fausse", a précisé à la RFM, M. Faye qui invite les médias à la prudence sur le traitements de telles "informations douloureuses" pour la population.



Mardi, sept pirogues ont chaviré sur la brèche de Saint-Louis faisant un bilan de quatre morts. Deux autres corps sans vie ont en effet été repêchés hier mercredi, dans la commune de Ndiébène Gandiol, s’ajoutant aux deux autres qui avaient été récupérés la veille. Trois pêcheurs sont toujours portés disparus dans cette brèche où plusieurs pirogues ont fait naufrage, à cause d’une forte houle.