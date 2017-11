Accident mortel à Linguère: Un "Wopouya se renverse et fait un mort et 12 blessés

La route continue de faire des victimes au Djolof. Hier mercredi vers 18h30 minutes sur la piste de production Dodji Linguère, à hauteur du village de Kholkhol. Un véhicule 4x4 genre "Wopouya" immatriculé LG 1445-C a fait un dérapage suivi de renversement. Le bilan fait état d'un mort et de 12 blessés dont 03 graves.



La personne décédée s'appelle Serigne Mor Sy, elle était âgée de 35 ans et est domiciliée à Dahra. Elle a succombé à ses blessures quelques minutes après son acheminement à l’hôpital Magatte Lo de Linguère, par les sapeurs pompiers. Les causes de cet accident restent encore à confirmer.



Par contre, les premiers propos traduisent que le véhicule en état de vétusté trop avancé, était surchargé de passagers. Le "Wopouya" de retour au marché hebdomadaire de Dodji, transportait des commerçants et des vendeurs de bétail vers Linguère.



Cet accident survient à un mois après l'accident tragique qui avait couté la vie à 06 personnes et une dizaine de blessés sur la route Linguère Matam. Il faut souligner que l'état défectueux de certaines pistes de productions du Djolof, favorise les accidents.

