Accident mortel entre Ngaye et Mékhé: Le bus perd un pneu et s'encastre dans un arbre : 3 morts et 38 blessés

Ndoucoura, village situé entre Ngaye et Mékhé dans la région de Thiès, s’est réveillé hier dans l’émoi à la suite de l’accident qui y est survenu et qui a fait 3 morts et 38 blessés dont 5 dans un état grave.



Un bus qui avait quitté Ngaye Mékhé pour rallier Dakar, a heurté un arbre, après avoir perdu un de ses pneus. Le bus a dérapé alors qu’il voulait dépasser un autre bus. L’excès de vitesse et la surcharge sont mis en cause.



Le chauffeur du bus est mort sur le coup, le choc a été tellement violent qu’il a fallu l’intervention d’une grue des sapeurs-pompiers pour soulever le bus. Les victimes ont été transportées au centre de santé de Méouane.



Pour rappel pas plus tard que la semaine dernière, un bus transportant des étudiants était entré en collision avec un camion qui transportait du ciment. Un accident survenu à Kaolack et qui avait fait 6 morts.



Ces accidents surviennent 6 mois après la tenue du Conseil interministériel sur les accidents au cours duquel, 10 mesures ont été prises pour lutter contre la surcharge, le maraudage, la règlementation des deux roues, les transporteurs clandestins entre autres.



Mais cette pléthore de mesures dissuasives n’a pas amené les conducteurs à être plus vigilants. Que reste-t-il du coup de gueule du président qui avait même décrété la tolérance zéro face à cette recrudescence des accidents de la circulation ?





