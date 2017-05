Accident mortel sur la route de Gandiaye: La nouvelle mariée perd trois accompagnants

Dans la nuit du jeudi au vendredi, vers 1h du matin, la voiture d’une mariée a quitté Kahone (dans la région de Kaolack) pour se rendre à Dakar, avec à son bord, 5 personnes dont l’heureuse élue. Malheureusement, le véhicule a heurté de plein fouet un autre qui roulait dans le sens inverse.



Selon nos sources, le chauffeur de la mariée voulait éviter un âne qui traversait la route sombre et cahoteuse, n’a pas eu le temps de rabattre la voiture qui est alors entrée en collision avec l’autre.



Du fait de la violence du choc, 3 passagers dans la voiture de la mariée ont perdu la vie, sur le coup. Les deux autres dont la nouvelle épouse, s’en sont sortis avec des blessures. Ils ont été acheminés à l’hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack pour les premiers soins par les éléments du groupement national des Sapeurs-pompiers de la compagnie du Saloum.



Dans l’autre véhicule, on signale qu’il n’y a eu que des dégâts matériels. Le chauffeur, qui transportait de la marchandise dont on ne précise pas la nature, s’en est miraculeusement sorti, dit-on. Les hommes de l’Adjudant Cheikh Tidiane Gaye, Commandant de la brigade de la gendarmerie de Gandiaye, ont ouvert une enquête.



(Source: Enquête)