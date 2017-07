Accident ou suicide: Une étudiante chute mortellement du 4e étage d'immeuble à la Cité Claudel

Un drame s’est produit, hier, à la cité Aline Sitoe Diatta (ex-Claudel).Rien à voir avec les fronts qui opposent le plus clair du temps les étudiants aux forces de l’ordre. Il s’agit d’une tragédie décalée.



En effet, rapporte L’Observateur, une étudiante en deuxième année de licence à l’Ecole normale supérieure d’enseignement technique et professionnel (Ensept), du nom de Aminata Touré, est morte suite à une chute du 4e étage.



Le drame a eu lieu au pavillon B4 de la cite Claudel et pour l’heure, les causes de cette chute reste inconnues. Les policiers du commissariat du point E ont ouvert une enquête pour cerner ce drame après les constats d’usage. En attendant, la dépouille d’Aminata Toure a été acheminée à l’hôpital Le Dantec par les sapeurs-pompiers.