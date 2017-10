Accident sur l’axe Linguère-Matam : Un minicar se renverse et fait six mort et 8 blessés grave

Six personnes ont trouvé la mort et 8 autres gravement blessés dans un violent accident de la route survenu hier, sur l’axe Linguère-Matam, à hauteur du village de Boulel. Un minicar de transport en commun de marque Toyata immatriculé MT 0034 en provenance de Ourossogui, a dérapé avant de se renverser.



D’après les informations, l’accident a été causé par l’éclatement de la roue arrière du véhicule. Les corps sans vie et les blessés ont été évacués à l’hôpital Maguette Lô de Linguère.

