Accident sur la route de Porokhane: Le bilan s'alourdit à 14 morts

Un grave accident de la circulation est survenu hier, sur la route de Porokhane entre Nioro et Dinguiraye. Le dernier bilan encore, provisoire, fait état de 14 personnes morts et une vingtaine de blessées, selon les médias.



Il s'agit d'une collision entre un bus et un car de transport en commun "Ndiaga-Ndiaye" en provenance du Magal de Porokhane. Sur les circonstances du drame, les témoins interrogés par le correspondant de l’APS, indiquaient que l’accident se serait produit alors que le conducteur du bus, qui venait de Touba pour rallier Porokhane à la recherche de passagers, avait plongé dans les bras de Morphée.



« C’est dans cette somnolence que le bus est venu heurter, à hauteur Dinguiraue (Nioro), le car "Ndiaga Ndiaye qui venait de quitter Porokhane avec à son bord des passagers », ont-ils témoigné.