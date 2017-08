Accident sur la route de Saint-Louis : 4 morts et 16 blessés

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Août 2017 à 19:21

4 morts et 16 blessés, c’est le bilan noté sur la collision entre un mini-car et un véhicule 7 places, dans la nuit du samedi au dimanche sur l’axe Saint Louis-Richard-Toll.



Le minicar qui provenait de Rosso Sénégal et un véhicule de transport de marque 505 se sont heurtés à hauteur de Colonat, a appris l’AS.



D’après des témoignages, les deux véhicules roulaient à grande vitesse. Cependant, l’arrivée des sapeurs-pompiers et des gendarmes a pu sauver certains rescapés.



Les morts ont été déposés à la morgue de Richard-Toll, où certains blessés aussi ont été évacués.



