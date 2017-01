Accidents de la route: Le Sénégal perd plus de 77 milliards de francs CFA par an Tous les ans, la route tue près de 500 personnes et le dernier accident meurtrier s'est produit avant-hier à Kaffrine. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement évalue le coût de ces accidents à plus de 77 milliards de francs CFA par an soit 1 % du PIB (Produit intérieur brut).

En dehors du vide qu'elle crée chez les familles touchées ou éplorées, les pertes humaines ont aussi des conséquences économiques. Annuellement, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, les évalue à plus de 1% du PIB. Un coup dur.



Au Sénégal, chaque année, nous perdons 500 personnes de nos proches sur les routes. 43% des accidents de la route concernent le conflit entre la voiture et le piéton, 5% des accidents procèdent de l'état des routes, les 92% restants sont liés au facteur humain.



Selon l'OMS, dans une étude réalisée en 2015, près de 3500 personnes meurent chaque jour sur les routes à travers le monde. Autre conséquence, l'OMS constate que des dizaines de millions de personnes sont blessées et victimes d'incapacité. Et les enfants, piétons, cyclistes et personnes âgées sont parmi les usagers de la route les plus vulnérables.

