Accidents du travail: 1904 cas enregistrés en 2016

La question de la sécurité au travail reste préoccupante au Sénégal. Malgré une tendance baissière sur les statistiques des accidents de travail, les chiffres demeurent alarmants. La Caisse de sécurité sociale (CSS) a recensé 1 904 accidents en 2016 contre 1 906 en 2015.



"Déjà en 2016, le nombre d’entreprises contrôlées est passé à 2 600 contre 1 931 en 2015. 33 comités d’hygiène et de sécurité au travail ont été installés en 2016. 5 118 travailleurs ont été sensibilisés et 4 552 dépistés dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA », explique le directeur général du Travail et de la Sécurité sociale à la CSS, Karim Cissé.



Désormais, indique ce dernier, l’accent doit être mis sur le pragmatisme dans l’action, la présence régulière dans l’entreprise et le développement au quotidien de la culture de sécurité. Cela se fera selon lui, par des installations et la mise à disposition d’équipements adéquats de protection individuelle et collective.



Enquête