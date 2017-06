Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Accord de Paris sur le climat: Leonardo DiCaprio tacle Donald Trump Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juin 2017 à 23:29 | | 0 commentaire(s)|

Jusqu’à quand le président américain cessera d’encaisser les coups ! Après la décision de Donald Trump de se retirer de l’accord de Paris sur le climat, plusieurs personnalités n’ont pas hésité à le tacler à propos de cette décision. C’est au tour de Leonardo DiCaprio. La semaine dernière, la décision de retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris sur le climat par Donald Trump a fait le buzz. Depuis, les critiques de personnalités américaines n’ont cessé de se multiplier contre le président des Etats-Unis. L’acteur Leonardo DiCaprio, défenseur de la cause environnementale, a tenu aussi, à dénoncer la décision de l’administration des Etats-Unis dirigée par Donald Trump.

L’acteur reproche en effet, au président, une décision inconséquente. Il a publié un long texte sur son compte Facebook public : « Aujourd’hui, notre capacité à vivre sur notre planète vient d’être menacée par la décision inconséquente du président Trump de retirer les États-Unis de l’accord de Paris. Ce geste est profondément décourageant pour les Américains et les citoyens du monde entier qui souhaitent un leadership fort sur les questions climatiques ».



Pas facile pour Donald Trump en ce moment, car contesté de toutes parts pour cette décision. La comédienne Kathy Griffin, qui a provoqué un scandale pour une image de Donald Trump décapité, a accusé vendredi le président de tout faire pour briser son existence. « Un président américain en exercice et ses enfants adultes, ainsi que la Première dame essaient personnellement de ruiner ma vie pour toujours », a-t-elle indiqué. « Vous le connaissez, il ne s’arrêtera pas »



afrk.mag





