Accrochage entre populations et douaniers à Hamady Ounaré : 5 personnes interpellées

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juin 2017 à 12:33 | | 0 commentaire(s)|

Un accrochage a opposé lundi dernier douaniers et populations à Hamady Ounaré, commune située dans le département de Kanel. Les faits se sont passés, lors du contrôle d’une charrette remplie de produit supposés issus de la fraude, en prévenance de la Mauritanie. Il a fallu l’intervention de la gendarmerie de Waoundé pour éviter une expédition punitive des populations qui avaient assiégé une structure sanitaire d’où était un interné un douanier blessé légèrement durant cette opération. Cinq personnes ont été interpellées et placés en garde à vue. Cette scène rappelle ce qui s’est passé quelques jours auparavant à Thiemping, lors d’une opération nocturne de la douane. Ce jour-là, rapporte « Le Quotidien », des populations ont failli lyncher des douaniers qui étaient à la poursuite de contrebandiers. Dans la confusion, un douanier a été blessé. Le procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Matam qui s’est autosaisi du dossier a ouvert une information judiciaire qui a abouti à l’arrestation du chef de village de Thimping, Alhoussouniou Sall et un notable, Sada Anne. Ils seront finalement libérés à la suite d’une médiation du gouverneur de Matam.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook