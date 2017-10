Accroissement rapide de la population carcérale : Le Sénégal compte 10.047 prisonniers Accompagné du directeur de l’administration pénitentiaire, le ministre de la justice a effectué, hier, une visite au camp pénal, à la maison d’arrêt et de correction (MAC) de Sébikotane et à la prison de Rebeuss. Au terme de sa tournée, Pr IsmaÏla Madior Fall a encouragé l’administration pénitentiaire à persévérer sur la même voie, avec le même engagement et le même professionnalisme.

Nommé ministre de la Justice dans le nouveau gouvernement, Ismaïla Madior Fall a effectué hier, une visite dans les différents services de l’administration pénitentiaire, dans le but de faire l’état des lieux des Maisons d’arrêt et de correction.



Le Garde des sceaux a visité tour à tour la Direction générale, le Camp pénal de Liberté 6, la Maison d’arrêt et de correction pour femmes de Rufisque, celle de Sébikotane avant de boucler la tournée par la Maison d’arrêt de Rebeuss. Au terme de sa tournée, il a encouragé l’administration pénitentiaire à persévérer sur la même voie, avec le même engagement et le même professionnalisme.



Au cours des différentes étapes de la tournée, le ministre de la Justice a pris l’engagement de rendre compte au président de la République de la situation qui prévaut en milieu carcéral. Cette visite, dit-il : « s’inscrit dans la séquence de visites de contact que nous avons voulu instaurer avec les directions et services du ministère ».



Il était donc question, selon lui, de venir s’enquérir des conditions dans lesquelles vivent les pensionnaires des Maisons d’arrêt de la région de Dakar, mais également les conditions dans lesquelles travaillent les agents de l’administration pénitentiaire. Sur les 14 millions d’habitants, indique le Garde des sceaux, « il y a 10 047 prisonniers et 37 établissements pénitentiaires sur l‘ensemble du territoire. La région de Dakar compte 8 établissements pénitentiaires ».



De l’avis du successeur de Me Sidiki Kaba à la chancellerie, le personnel de l’administration travaille pour l’essentiel, dans de bonnes conditions ». « Ce, grâce notamment aux réalisations en matière d’aménagement, d’entretien, des mesures d’hygiène avec un relatif confort concernant l’alimentation des prisonniers ». Il estime que des initiatives sont également prises dans les ateliers pour des couchages superposés.



Dans la même foulée, il s’est réjoui des initiatives prises en matière de réinsertion sociale caractérisées par la construction de la boulangerie, du salon de coiffure et des ateliers de menuiserie et d’art. Cependant, s’empresse-t-il de préciser, « il y a encore une relative surpopulation des prisons. C’est pourquoi l’option a été faite de faire une extension de la Maison d’arrêt de Sébikotane avec 500 places qui vont être aménagées pour désengorger la prison de Rebeuss ». Toujours dans un souci d’améliorer les conditions de détention, le Garde des sceaux a annoncé le projet de construction d’une nouvelle prison d’une capacité de 2.500 places.



Le Pr Fall reste convaincu que la surpopulation est liée à la politique pénale. D’où la nécessité, à ses yeux, d’aménager des peines de substitution pour certaines infractions. Ainsi, il suggéré la tenue de portes ouvertes pour permettre également aux populations et aux parlementaires d’aller voir les conditions de détention des prisonniers.



« Il y a des problèmes et des défis à relever, mais il faut relativiser beaucoup de choses notamment l’alimentation, les conditions d’hygiène puisque beaucoup d’efforts sont faits au niveau de l’administration pénitentiaire », affirme le ministre de la Justice. Il soutient que dans le cadre de la modernisation de la justice voulue par le président de la République, il y a des perspectives claires de modernisation des établissements pénitentiaires qui s’inscrit dans un cadre plus large de modernisation de la Justice.





