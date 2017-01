Accueilli en grande pompe: Macky Sall "offre" 60 millions FCfa aux Sénégalais du Mali

Le président Macky Sall n'est pas allé les mains vides à Bamako (Mali) où il prend part ce jour, à la 27e édition du Sommet France-Afrique. Arrivé dans la capitale malienne hier vendredi, aux environs de 17 heures, le chef de l'Etat qui recevait au Palais des cultures de Bamako la communauté sénégalaise qui lui a réservé un accueil populaire, a été très généreux à l'égard de celle-ci. "Ma ngi lène di bégué", a-t-il lancé à la foule, pour dire toute sa satisfaction, avant de dérouler une batterie de promesses. "Les femmes ont su utiliser, à sa juste valeur, le prêt de 100 millions de F Cfa qui leur a été accordé. Après un premier remboursement de 10 millions de F Cfa, nous sommes venus avec l'administratrice du Faise, Mme Mbacké, qui vous donnera 60 millions de FCfa, soit 10 millions de remboursement qui vont rester à Bamako pour être redistribués, en plus d'une enveloppe de 50 millions de F Cfa. L'habitat des Sénégalais de l'Extérieur nous tient à cœur. Mais pour cela, il faut une organisation. Il faut que vous ayez une coopérative d'habitat, que vous déposiez les papiers au niveau de l'ambassade qui l'enverra au ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, qui, avec le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, vont voir comment vous faire accéder à des terrains ou à des logements. Nous allons vous chercher un corbillard qui fera la navette entre le Mali et le Sénégal", promet Macky Sall. Et cerise sur le gâteau, il compte mettre à leur disposition un bus qui fera le trajet Dakar-Bamako, au nom de la communauté sénégalaise. Macky Sall n'a pas manqué de demander aux Sénégalais du Mali d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales tout en les informant de qu'il avait fait allouer un quota de 15 députés à la Diaspora.