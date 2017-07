Accueilli en "messie" à Matam: Mahammed Boun Abdallah Dionne annonce un budget de 9,2 milliards pour lutter contre les inondations

Le clou, c’est Matam ! Pour recevoir le Premier ministre Dionne, Tête de fil de Benno Bokk Yakaar, la capitale régionale a fait montre d'une mobilisation à nulle autre pareille. Le rappel des troupes a été battu de fort belle manière par les responsables locaux de Bby.





Ils ont tenu à recevoir Mahammed Boun Abdallah Dionne dans un stade municipal plein comme un œuf. Le Premier ministre, malgré les haltes imposées par les militants le long de la route nationale N°2, a été à la hauteur de l’événement.



Il a donné du baume au cœur des militants et de tous les matamois à l’annonce du budget de 9,2 milliards FCFA dégagé par le gouvernement, pour mettre un terme aux inondations dans la commune. Auparavant, le chef du gouvernement, en pulaar compréhensible, a transmis les salutations du Président Macky Sall aux populations du département, à qui il a rappelé que le seul bulletin qui vaille, est celui drapé de la tête du cheval, bulletin du fils du terroir. Ce qui le fonde à dire que Ndouloumadji et Nguidjilone, d’où sont originaires les parents du Président, peuvent être fiers de leur fils (Macky Sall).



Les Foutankés et la communauté Hall Pulaar, grand voyageurs devant l’éternel, ont recu cinq sur cinq, ce message particulier et approprié. Une diaspora qui, pour la première fois dans l’histoire politique de notre pays, est érigée en circonscription électorale d’où seront issus quinze députés.



D’ailleurs, le PM magnifie le rôle prépondérant des émigrés dans le développement du pays. C’est fort de cela que, le chef de l’Etat en les envoyant à l’Assemblée nationale, les implique de façon directe dans la conduite et le contrôle de l’action gouvernementale.