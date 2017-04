Accusations de Boy Djinné contre le Commissaire central: La police précise et parle de mensonges

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Avril 2017 à 22:49 | | 0 commentaire(s)|

Dans son édition d’hier, «L’Observateur» a exploité un procès-verbal d’enquête qui remonte à 2008/2009, dans lequel Baye Modou Fall alias « Boy Djinné » a dit avoir remis de l’argent au Commissaire central de Dakar pour pouvoir s’évader.



Suite à ces « déclarations graves et mensongères », le Bureau des relations publiques de la police nationale a apporté des précisions à travers un communiqué. « En effet, les déclarations mensongères de Baye Modou Fall alias Boy Djinné qui remontent à plusieurs années entre 2008-2009, ont été examinées et classées sans suite par le juge d’alors qui n’avait trouvé aucun élément objectif pouvant prouver ces accusations », lit-on dans le texte signé par le commissaire Tabara Ndiaye, chef du Bureau des relations publiques de la police.



Selon le document, la personnalité du déclarant prouve à suffisance le caractère non fondé de telles accusations. « Voilà la stricte vérité sur cette affaire montée de toutes pièces pour que nul n’en ignore et dont le mobile est de jeter encore le discrédit sur toute une corporation », déplore le commissaire Ndiaye dans le communiqué.

Nd. M. SECK, le soleil



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook