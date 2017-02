Accusé d’avoir mangé son ex-compagne, il nie tout Un homme accusé d’avoir tué et mangé les organes de son ex aux Etats-Unis est inapte à un procès selon ses avocats.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Février 2017 à 10:47

Depuis son arrestation en 2014, Joseph Oberhansley nie les faits qui lui sont reprochés. Alors qu’il devrait être prochainement jugé dans l'Indiana, ses avocats affirment qu’il est inapte à un procès, indique CBS. D’après eux, il «apparaît constamment irrationnel et exprime des idées bizarres». L'homme de 35 ans est poursuivi pour le meurtre et le viol de son ex-compagne survenu en septembre 2014.

D’après l’ «Indy Star» qui rapportait les faits à l’époque, l’homme armé a poignardé la victime, avant de mutiler son corps et de manger plusieurs de ses organes. Avec une scie sauteuse, il aurait ouvert son crâne afin de lui enlever une partie du cerveau pour le manger cru. Il aurait également découpé son corps et une partie d’un poumon avant de les cuisiner à la poêle.



Le corps de la jeune femme a été retrouvé dans la baignoire, sous un sac en plastique. Dans la cuisine, se trouvait «une assiette contenant un os crânien et du sang», a expliqué le porte-parole de la police.



Déjà condamné dans le passé Lors d’audiences préliminaires, il a expliqué au juge ne pas savoir de quoi il était accusé. Il a indiqué n’avoir rien fait, et a même lancé que Joseph Albert Oberhansley n’était pas son nom. «Je ne m’appelle pas comme ça, vous avez visiblement pris le mauvais gars», a-t-il assuré, demandant à se faire appeler «Zeus Brown». Il a en outre affirmé qu’il ne savait pas quel âge il avait et s’il était bien citoyen américain. Mais le procureur a répondu qu’il ne croyait pas à son histoire, et qu’il y avait «une raison pour laquelle» l’accusé était dans le déni.

D’autant que l’homme a déjà été condamné dans le passé pour le meurtre d'une petite-amie. En décembre 1998, alors âgé de 17 ans, il avait tiré sur sa compagne de l'époque. Elle venait de donner naissance à leur premier enfant, cinq jours plus tôt. Il avait ensuite tiré sur sa mère, dans le dos, et s’était mis une balle dans la tête.



