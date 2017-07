Accusé d’escroquerie, Cheikh Sidya Bayo dément et parle de complot…

En Gambie, Cheikh Sidya Baye est encore cité dans une sombre affaire. Le jeune politicien, un des plus farouches opposant du régime de Jammeh, serait poursuivi devant les tribunaux pour filouterie d’hôtel. La plainte a été́ déposée par l’hôtel Coco-Océan, qui assure que Bayo a disparu dans la nature après avoir occupé́ une de ses suites pendant plusieurs jours.



Dans une vidéo publiée sur Facebook, que Leral a consultée, le chef de file du parti dénommé Conseil national pour la transition dément et dénonce «un complot politique », visant à ternir son image. Regardez



