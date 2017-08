Accusé de Terroriste: #Youtube supprime «Domerame Tv» de Assane Diouf Particulièrement réputé pour ses propos jugés menaçant pour la stabilité du Sénégal et à présent accusé par les autorités de faire l’apologie du terrorisme, Assane Diouf ne peut plus compter sur YouTube pour diffuser ces messages, partagé via son compte « DOMERAME TV INTERNATIONAL ». Du coup, l’activiste Sénégalais basé aux Etats Unis en plus de son arrestation, voit sa page Youtube supprimé.



Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Août 2017

Le compte de Assane Diouf fermé sur YouTube

Une plus grande partie des vidéos de l’activiste Sénégalais basé aux USA ne sont plus accessibles sur YouTube. Pour cause, la plateforme de vidéo, notamment connue pour ses contenus vidéo divers y compris musicaux, a fermé le compte, dénommé «DOMERAME TV INTERNATIONAL » utilisé pour les partager. Ses dernières sorties sur le régime du Président Macky sall ont en effet été la goutte d’eau : assimilée à une apologie d’actes de terrorisme, elle fait l’objet d’une enquête qui pourrait bien finir par son expulsion vers le Sénégal.

Dans cette histoire, l’administrateur « Domerame Tv » est accusé de Menaces de mort, financement du terrorisme, falsification de documents, problème avec son épouse ….

Son compte YouTube désormais fermé. Cette fermeture a ainsi engendré la suppression d’une grande partie de ses vidéos, réputées depuis quelques mois et ayant fait l’objet de réclamations de censure répétées, notamment de la part des autorités et surtout de l’Ambassade du Sénégal à Washington.

Dakar24sn.com



