Accusé de maintenir des femmes en esclavage, R. Kelly brise enfin le silence

C'est via une vidéo postée sur son compte Twitter que le chanteur a décidé de s'adresser aux internautes.



Il y a plusieurs semaines d'ici, nous apprenions que le chanteur R. Kelly, âgé de 50 ans, était accusé de maintenir six jeunes femmes en esclavage dans ses maisons situées à Atlanta et Chicago: "[R. Kelly] contrôle tous les aspects de leur vie [...] ce qu'elles mangent, comment elles s'habillent, quand elles se douchent, comment elles doivent coucher avec lui. Elles sont comme ses bébés et elles doivent l'appeler papa", affirmaient ainsi trois anciens associés du chanteur, dans des propos rapportés par BuzzFeed News. Des allégations niées par le chanteur, qui avait fait appel à un représentant pour s'adresser à la presse.



Cependant, aujourd'hui, R. Kelly a décidé de s'expliquer de lui-même. Dans une vidéo postée sur son compte Twitter, le chanteur profite de l'annonce de sa nouvelle tournée pour démentir les accusations dont il fait l'objet: "Je veux juste dire à mes fans que, malgré toutes les merdes que vous entendez, je serai sur la côte-Est pour assurer mes concerts. Et tous, croyez-moi, c'est un ramassis de conneries", a-t-il expliqué.