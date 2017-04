Accusé de préparation d’un coup d’Etat par Moustapha Cissé Lô, Fadel Barro répond par le sourire

Le coordonnateur national du mouvement ‘’Yen a marre’’ semble ne pas être ébranlé par les dires récents du député Moustapha Cissé Lô. En effet, Fadel Barro n’a donné aucune réplique face aux grave accusations du président du Parlement de la Cedeao.



« Je souris. Ça me fait sourire » dira-t-il devant un Moustapha Cissé Lô qui arguait, en marge d’un meeting à Thiès, que les activistes de Y en a marre «se sont réunis avec les membres de l’opposition pour préparer un coup d’Etat. Ils ont reçu des portables, de l’argent et communiquent via WhatsApp avec des numéros de la France. Le ministre de l’Intérieur doit prendre c’est responsabilités car ces jeunes hommes veulent porter atteinte à la sûreté nationale».



Pour rappel, le président Macky Sall a la Cojer d’arrêter toute riposte envers ledit mouvement. Ainsi, Thiaat et cie auront la latitude de protester face à ce qu’ils appellent «les déboires étatiques».