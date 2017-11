Accusé de viol sur mineure : Le polygame et père de 8 enfants, A. Diop risque 10 ans de prison ferme Le polygame et père de 8 enfants, A. Diop a comparu ce vendredi devant le tribunal des flagrants délits de Grande Instance de Dakar. Les faits qui ont valu sa comparution remontent au mois de mai 2016. Sous la menace d’un couteau, A. Diop, aurait abusé sexuellement de la fille de son voisin I. Fall, domicilié à Keur Massar, avant de se fondre dans la nature.

Le présumé violeur, A.D, en fuite après son ignoble acte, est tombé le 21 octobre dernier. Ainsi, il sera conduit manu militari à la police par le responsable civilement de sa présumée victime.



Ce dernier, qui est tombé par hasard sur le prévenu, explique que, c’est suite à un changement de comportement constaté sur sa fille que cette dernière lui a révélé être victime d’une agression sexuelle de la part du prévenu. Et ce, suite au désir de ce dernier, de le prendre comme troisième épouse.



« Après avoir refusé ses demandes en mariage, il a attendu, que je sorte pour acheter de la glace. Il a profité de l’obscurité pour m’entraîner sous les escaliers. Et sous la menace d’un couteau, il a abusé de moi sexuellement », explique sa présumée victime, à son père quelques jours après les faits.



Seul à la barre aujourd’hui, le prévenu nie en bloc les accusations de la partie civile. Et l’accuse d’être un vendeur de l’herbe qui tue. « Je fréquentais souvent le domicile du sieur Fall, car c’est lui qui me vendait du chanvre indien. Mais, je n’ai jamais eu de rapports sexuels avec sa fille. Au contraire, c’est lui qui me doit 15 mille francs et refuse de me le rembourser », s’est-il défendu.



Convaincu de la culpabilité du prévenu, le parquet a requis 10 ans de prison ferme pour viol et pédophilie. Du moment que sa présumée victime est âgée au moment des faits, de moins de 13 ans.



Selon le maître des poursuites, la partie civile a conduit illico sa fille à l’hôpital, dès que cette dernière, lui a fait part de sa mésaventure. Et le certificat médical a fait état de trois blessures hyménales.



La défense quant à elle, a plaidé la relaxe au bénéfice du doute. Selon la robe noire, depuis l’enquête préliminaire, son client a nié les faits.



Délibéré fixé au 23 Novembre prochain.



Kady FAY Leral



