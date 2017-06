Accusée de manque de base politique: Les proches d’Aissatou Cissokho démentent et jurent qu’elle est " la plus populaire et la plus compétente de tous..." L’investiture sur la liste départementale de Benno Bokk Yakaar de Pikine a fait sortir ses détracteurs de leurs gonds. Ce, en faisant savoir hier dans la presse, que la présidente de la 22 coordination B du Parti socialiste de Sicap Mbao, Mme Camara Aissatou Cissokho pour ne pas la citer, n’a pas de base politique. Mais, c'est sans compter sur ses partisans qui ont formellement démenti ces « accusations fallacieuses » tout en jurant sur tous les Saints que leur « présidente est à la fois la plus populaire et la plus compétente de tous les investis du département. »

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juin 2017 à 12:20 | | 0 commentaire(s)|

La réplique ne s’est pas fait attendre du coté des partisans de Aissatou Cissokho que ses détracteurs accusent de n’avoir pas de base politique. Donc, elle ne méritait pas d’être investie sur la liste départementale de Benno Bokk Yakaar à Pikine.



Des accusations parues hier, dans la presse qui font sortir ses proches de leurs gonds. Face à la presse hier, à Diamaguene Sicap Mbao, la 22e coordination B du parti socialiste de soutenir qu’ « en choisissant Mme Aissatou Cissokho, le Parti socialiste a donné un signal important ».



« Ce message est que, quel que soit l’individu, ils ont leurs propres moyens pour savoir si celui-là pèse. Donc, nous félicitons les dirigeants du Parti socialiste en choisissant une des dames les plus populaires ou la plus populaire de Diamaguene Sicap Mbao.



Et je n'en veux que pour preuve ses capacités managériales. Parce que quand elle s’installait ici, elle n’était pas encore une entrepreneure. Elle a crée une école qui a démarré lentement et qui est aujourd’hui, devenue l’une des écoles de référence du département pour avoir remporté des palmes.



Mieux, sa popularité est telle qu’elle a su organiser les jeunes et les femmes en les organisant en groupements et autres. Tout cela, elle l'a toujours fait par amour pour sa commune mais également pour son parti.



Donc, je demande à ses détracteurs de lâcher prise. Parce que le parti socialiste ne pouvait pas faire meilleur choix que de mettre Mme Camara Aissatou Cissokho sur la liste départementale. C’est pourquoi, j’appelle tout le monde à venir se ranger derrière elle, pour faire gagner largement la liste de Benno Bokk Yakaar à Pikine », explique d’entrée, leur porte-parole , par ailleurs secrétaire général de la 22e coordination B du Parti Socialiste à Diamaguene Sicap Mbao et secrétaire chargé de la communication de l’Union départementale du Ps à Pikine, M. Ibrahima Fall.



« Nous persistons et signons que Aissatou Cissokho est à la fois la plus compétente et la plus populaire de tous les investis du département ».



Sur les accusations de ses détracteurs faisant état de ce que la dame est investie parce qu’elle est simplement la nièce de l’ancien président de l’assemblée nationale, Cheikh Abdou Khadre Cissokho, M. Fall de souligner que "Mme Aissatou Cissokho ne s’est pas présenté à nous comme une nièce de quelqu’un. Mais, elle s’est présentée à nous comme une militante engagée".



Et le secrétaire général de la 22e coordination B de Sicap Mbao de marteler, en conclusion : « Si vous revoyez les listes des élections locales de 2014, vous la verrez en bonne position sur la liste proportionnelle.



Non seulement elle était en bonne position en tant que responsable active mais également, elle a pris une part active sur le plan humain, matériel et financier à la campagne de 2014. Mieux, quand on est arrivé au référendum, la coalition Benno Bokk Yakaar lui a confié le comité d’organisation. Et je vois mal la coalition Benno Bokk Yakaar confier son comité d’organisation à un inconnu.



Si la coalition l’a fait, c’est parce qu’elle sait que Mme Camara Aissatou Cissokho est très compétente, très dynamique. J’y ajoute d’ailleurs, que c’est une dame qui s’est installée ici à Diamaguene Sicap Mbao vers les années 80. Elle a même été plus connue dans le domaine social avec son œuvre social au profit des populations des plus démunies.



En plus, elle a toujours milité au Parti socialiste. Ce, depuis qu’elle est jeune. Donc, Mme Cissokho, c’est le Parti socialiste. Maintenant, qu’est-ce que les gens appellent être connu ou ne pas être connu ? Moi, je ne sais pas. Ce qui importe dans une élection, c’est la popularité de l’individu. Or, Mme Cissokho est heureusement célèbre dans la commune de Diamaguene Sicap Mbao tout comme dans quelques localités de Pikine.



Parce qu'un peu partout où nous allons, les gens l’accueillent de manière solennelle. Et les échos que j’ai après son investiture sont très favorables. Donc, les accusations faisant état qu’elle n’a pas de base politique sont totalement fausses.



Ce, du fait qu’elle est la présidente de la coordination de la 22e B. Alors, je ne pense pas celle qui a dit ça, soit beaucoup plus populaire qu’elle. Et nous persistons et signons que Mme Camara Aissatou Cissokho est à la fois la plus compétente et la plus populaire de tous les investis du département. »



Temoin



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook