Acte contre nature sur un bébé de 18 mois: Le travesti Abdoul Ouattara alias Viviane risque 5 ans de prison

Poursuivi pour acte contre nature, pédophilie et vol commis à l’occasion de service, l’ivoirien Abdoul Ouattara jugé hier, au tribunal des flagrants délits de Dakar risque 5 ans de prison ferme. Il se serait fait passer pour une fille afin de trouver un travail domestique auprès d’une famille et aurait dans les mêmes circonstances, succès le sexe d’un bébé de 18 mois.



Devant la barre, il a partiellement reconnu les faits à lui reprochés. « Je cherchais du travail et j’ai dit à cette famille que je m’appelais Viviane comme la chanteuse. Je suis un garçon, mais j’ai choisi d’être une fille. Je m’habille comme telle. Mais je n’ai rien fait de grave au bébé. J’ai seulement caressé son ventre, c’est là le frère Bineta a dit que je succès son sexe »s’est-il défendu. Ainsi, a-t-il contesté avoir exercé des attouchements sur l’enfant Mbengue. Celle-ci et son frère, Serigne El Hadji Mbaye ont soutenu avoir surpris Abdoul Ouattara prendre le sexe du garçon et l’introduire dans bouche. « Quand, je m’en suis ouvert à ma sœur, il m’a dit que de ne pas faire état de ce que j’avais vu aux autres membres de la famille. Car notre maman l’avait prévenue qu’Abdoul Ouattara dit Viviane ne lui inspirait pas confiance », a déclaré le sieur Mbaye.

Invité à dire son dernier mot, Abdoul Ouattara a fondu en larmes. «Je faisais ces pratique malsaines à Abidjan. Je n’ai pas rien fait ici. J’ai duré en prison et je veux rentrer chez moi. A la prison je suis victime de toutes sortes de maltraitances. Les détenus me frappent du matin au soir », a-t-il sangloté. En réponse le juge lui a assuré que sa sécurité sera assurée par les gardes pénitentiaires. L’affaire est mise en délibéré pour le 29 juin.

Pour rappel, l’histoire débute le 3 juin dernier. Ce jour-là, raconte l’EnQuête, Abdoul s’est présenté au commissariat du Point E sous les apparences d’une femme de par ses habits et ses accessoires. Car il venait d’être aperçu par un passant à côté du canal de Fass, alors qu’il était sur le point de se suicider. Sur ces entrefaites, l’ivoirien a été livré aux limiers, tout en leur indiquant qu’il était en train de commettre l’irréparable. Ces derniers ont saisi l’ambassade de la Côte d’ivoire à Dakar. Là, un responsable leur a fait savoir que l’institution diplomatique était dans l’impossibilité de prendre le sieur Ouattara en charge, si ce n’était un jour ouvrable. Sur le chemin du retour, le prévenu a trompé la vigilance des policiers et a réussi à s’enfuir. Le lendemain, Abdoul Ouattara a de nouveau été conduit au même poste de police. Mais cette fois-ci par Serigne El Hadji Mbaye. Lors de sa déposition, il a déclaré que le mis en cause, qui a été domestique chez lui sous le pseudonyme de Viviane, a eu un comportement contraire aux bonnes mœurs et vol.