Actes d'indiscipline et attitudes fractionnistes, le CD du PDS demande aux militants de rentrer dans les rangs Les responsables réfractaires du PDS (Parti Démocratique Sénégalais) sont avertis, le comité directeur demande à tous les militants et responsables de traduire en actes les instructions du secrétaire général national, de serrer les rangs et de travailler dans l'unité.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Janvier 2017 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

La crise qui mine le Ps n'épargne pas le PDS avec la commission de discipline qui a été activée contre un responsable politique. Le communiqué du comité directeur ne s'est pas prononcé sur l'audition de Farba Senghor hier par ladite commission mais a demandé à tous les militants et responsables de traduire en actes les instructions du secrétaire général national, de serrer les rangs et de travailler ensemble dans l'unité la responsabilité et la vigilance militante. Les libéraux appellent les partis frères et alliés ainsi que les différents partis de l'opposition à faire preuve d'audace et de détermination pour s'unir dans une perspective unique: faire partir le régime incapable de Macky Sall dès les prochaines élections législatives. Sur un autre point, le comité directeur a dénoncé les graves atteintes à la démocratie et mis en garde solennellement le Président Macky Sall qu'il tient personnellement responsable des conséquences qui peuvent en résulter. Omar Sarr et ses camarades dénoncent en outre le processus de renouvellement des cartes d'identité et d'électeurs qui selon eux, n'est ni fiable, ni maîtrisé et ne permet pas en l'état actuel au plus grand nombre de Sénégalais de les obtenir paisiblement. Et à cet égard, le comité directeur exige la démission immédiate du ministre de l'Intérieur.

source: walfquotidien

