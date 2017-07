Actualités Russiagate : vent de panique à la Maison-Blanche

Cette-fois, plus possible de botter en touche. Après la révélation d'une rencontre entre Donald Trump Jr. et une avocate russe, la présidence Trump est plongée dans une crise sans précédent.

Washington, mardi matin. Ryan Lizza, le reporter politique du "New Yorker", envoie un email à un responsable de la campagne de Trump, l'interrogeant sur le scoop du "New York Times" : une rencontre de Donald Trump Jr., en juin 2016, avec une avocate russe liée au Kremlin qui affirmait détenir des informations compromettantes sur Hillary Clinton. Réponse blasée du contact de Lizza : "Rien de nouveau".



Un peu plus d'une heure plus tard, nouveau message du contact, cette fois paniqué : "Je sais que DJT2 [Trump Jr.] est un type bien et qu'il n'enfreindrait pas la loi." Entre-temps, les fameux emails échangés en amont de la rencontre de juin 2016 ont été publiés... Même un reporter chevronné comme Lizza ne cache pas sa stupéfaction :



"En moins de 90 minutes, le sentiment de gens soutenant le fils du président est passé de 'rien à signaler' à 'j'espère qu'il n'ira pas en prison'!"



"La Maison-Blanche plonge dans le chaos": le titre du "Washington Post", ce mercredi matin, résume bien l'ambiance. Le présidence Trump est cette fois entrée pour de bon dans une spirale infernale de type Watergate, avec la nouvelle de cette rencontre entre une Russe liée de près au Kremlin et le fils aîné de Trump, son gendre Jared Kushner, et Paul Manafort, alors directeur de sa campagne. Une rencontre de haut niveau, donc, qui impliquait une préparation, invalide l'excuse : "On n'était pas au courant", et fournit à Robert Mueller un "smoking gun" (pistolet encore fumant) sur la possibilité d'une collusion entre le Kremlin et la campagne de Trump.