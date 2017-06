Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Actualités Scandale ! Kim Kardashian accusée de racisme par ses followers Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2017 à 14:59 | | 0 commentaire(s)|

Buzz productif ou mauvaise pub ? Une nouvelle polémique vient ébranler les affaires de Kim Kardashian. En plein lancement de sa marque de cosmétiques, KKW Beauty, la superstar américaine a posté une photo d'elle maquillée entièrement avec les produits de sa marque. Problème : l'épouse de Kanye West apparaît... beaucoup plus foncée que d'habitude. Un changement de couleur fortement décrié par nombre de ses followers, comme l'a rapporté le Daily Mail ce jeudi 15 juin.

"Tu n'as pas à foncer ta peau", a tweeté, mécontent, l'un des nombreux followers de la jeune femme. "Les femmes noires reçoivent des 'conseils' afin d'éclaircir leurs peaux, pendant ce temps, Kim passe sa carrière entière dans avec une blackface perpétuelle mais sa beauté reste célébrée", a dénoncé un autre. Du côté des Etats-Unis, la "blackface" est une pratique consistant à se grimer en noir. Un phénomène vivement contesté des deux côtés de l'Atlantique et consistant à foncer la couleur de sa peau afin de s'approprier la culture "noire", à des fins lucratives ou dans le but de "divertir". Immunisée devant la critique ? La star de L'Incroyable famille Kardashian n'a toujours pas supprimé ses publications... ni commenter l'affaire.



source: Yahoo





