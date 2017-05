Actualités-Venus Williams dévoile le sexe du bébé de sa soeur Serena !

Fille ou garçon ? Le mystère plane autour du sexe du bébé de Serena Williams avec son compagnon, le fondateur du réseau social Reddit, Alexis Ohania. La numéro deux mondiale au classement WTA a annoncé en avril dernier sur Snapchat la bonne nouvelle, en partageant une photo d'elle dans un maillot de bain jaune fluo qui laissait dévoiler un petit baby bump. Plus les mois passent et plus le public a envie de savoir si la future graine de tennis sera une petite fille ou un garçon !



Interviewée par Eurosport ce mercredi 31 mai en marge de son match contre la Japonaise Kurumi Nara dans le cadre de la compétition de tennis Roland-Garros à Paris, Venus Williams, sa soeur, a craché le morceau ! "Je veux qu'elle me considère comme 'sa tante préférée', a-t-elle déclaré avec un sourire. On pense à baby V, baby Lyn, baby Esther, on veut tous que le bébé porte l'un de nos prénoms !" De quoi annoncer clairement que le nouveau-né... sera une fille !



Pour rappel, la jeune femme de 35 ans avait déclaré forfait en mars dernier pour les tournois d'Indian Wells et de Miami prétextant une blessure au genou... un prétexte sans aucun doute pour cacher l'arrivée du bébé.