Actualités nationales : les points de vue de Serigne Fallou Mbacké

Serigne Falou Mbacké leader du parti pour la concorde et la démocratie annonce à travers cette vidéo son intention de peser lourdement sur la scène politique de notre pays. Au micro de Leral, il nous livre ici son point de vue sur quelques points saillants de l’actualité nationale.



Pour l’affaire Khalifa Sall, Serigne Fallou considère que le pouvoir veut simplement reprendre la Mairie de Dakar à Khalifa Sall. La Mairie de Dakar étant un enjeu stratégique, le pouvoir cherche à la récupérer ou à en faire une délégation spéciale. Je ne suis pas avec Khalifa Sall, on a aucun lien mais je sais que le pouvoir n’a aucune peur politique envers lui, ce dernier n’a ni parti politique, ni rien d’autre, il veut simplement lui prendre la ville de Dakar.



Macky Sall est un vrai homme politique qui sait neutraliser ses adversaires. Niasse, Tanor et Bathily sont complètement domptés et d’autres encore. Macky Sall a certainement du génie politique mais est-ce que ses méthodes à la Staline vont toujours payer, c’est une question. En tout cas nous au niveau de notre parti nous comptons peser sur la balance pour remettre le pays sur les voies non seulement de la démocratie mais surtout du développement en mettant l’éthique au cœur de la vie politique. Nous avons beaucoup de projets que nous comptons présenter aux sénégalais le moment venu.