Adama Barrow aux diplomates européens:"Jammeh s'est exilé avec 80 millions d’euros (plus de 52 milliards F Cfa) !"

Samedi 18 Mars 2017

Yahya Jammeh a bel et bien braqué la Gambie. Plus les jours passent, plus le carnage financier qu’il a signé se révèle. Selon les radars de Libération, les autorités gambiennes ont établi que Jammeh a puisé des caisses de l’État un montant provisoire de 80 millions d’euros soit plus 52 milliards de Francs CFA !



Et pour vous dire, c’est le Président Adama Barrow lui-même qui en a fait la révélation à des diplomates européens en marge de sa visite officielle en France. Dans la foulée, il a ajouté que plusieurs enquêtes étaient ouvertes pour faire la lumière sur ce crime financier. Il précisera aussi que tous les crimes perpétrés sous le règne du despote de Banjul feront l’objet d’enquêtes rigoureuses.

