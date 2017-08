Adama Barrow expulse 69 ressortissants sénégalais de la Gambie

Soixante-neuf sénégalais ont été expulsés hier, de la Gambie selon une source gouvernementale gambienne citée par BBC Afrique. Cette mesure tombe trois jours après une rencontre entre les ministres de l'intérieur des deux pays à Dakar.



Jusqu'à l'expulsion, vers la Casamance de 69 ressortissants sénégalais vivant en Gambie, les relations entre Banjul et Dakar étaient en parfaite harmonie.



L'expulsion a eu lieu après un contrôle inopiné, où des Sénégalais, sans papiers, ont été appréhendés par les services de l'immigration de Banjul et sa banlieue.



Mercredi dernier, le ministre gambien de l'intérieur, Mai Ahmad Fatty était en discussion, à Dakar, avec son homologue sénégalais, Abdoulaye Daouda Diallo, pour concilier la stratégie commune de la Gambie et du Sénégal en matière de lutte contre la criminalité et le banditisme transfrontalier, le trafic de drogue et la menace terroriste.



Sans attendre une décision judiciaire sur le sort du séjour de ces Sénégalais en Gambie, Buba Sanyang, le directeur des services de l'Immigration, a ordonné leur expulsion vers la frontière sud que son pays partage avec le Sénégal.



Une source gouvernementale gambienne a révélé à BBC Afrique, que la décision d'expulser les Sénégalais n'a rien à voir avec la politique migratoire du gouvernement d'Adama Barrow. Selon cette source, aucune autorité de la Sûreté nationale, de la Justice gambienne ou du ministère de l'Intérieur, n'a été consultée sur ces expulsions.