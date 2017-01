« Adama Barrow sera investi le 19 janvier et assumera alors sa fonction sans faillir », selon son porte-parole

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2017 à 00:16 | | 0 commentaire(s)|

L'investiture du président élu gambien, Adama Barrow, aura bien lieu comme prévu le 19 janvier, a annoncé dimanche son porte-parole Mai Fatty, qui se trouve avec lui depuis samedi à Dakar, à la demande des dirigeants ouest-africains.



« Le mandat de Jammeh (Yahya, actuel président gambien qui refuse de céder le pouvoir, ndlr) se finira le 19 janvier, et, à cette date, commencera le mandat du président élu Barrow (…) Il sera investi et assumera alors sa fonction sans faillir », a affirmé Mai Fatty.



Le porte-parole s’est ensuite refusé à préciser si l’investiture d’Adama Barrow aura lieu à Dakar ou bien dans la capitale gambienne Banjul.



Avec AFP

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook