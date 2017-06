Adama Sarr, Présidente Association des Veuves et Orphelins du Sénégal : « que Hamidou Ba ne touche plus à notre journée » La présidente de l’Association des Veuves et Orphelins du Sénégal, Adama Sarr n’est pas du tout contente des actes posés par le coordonnateur de la RAMPE (Rencontre des acteurs et mouvements pour l’émergence), Hamidou Ba, dans le cadre l’organisation de la Journée internationale de la Veuve et de l’Orphelin. La dame a déploré le fait que ladite association soit laissée en rade, soutenant ainsi qu’elles ne sont pas écoutées par les autorités. «Que Hamidou Ba ne touche plus à notre journée » a- t-elle lancé.





Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juin 2017 à 18:00 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook