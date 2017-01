Addis Abéba-Après le camouflet diplomatique du Sénégal Mankeur Ndiaye « boude » Alpha Condé

L’acte du ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Mankeur Ndiaye, lors de la cérémonie de clôture du 28ème Sommet de l’Union Africaine, à Addis Abeba, est sur toutes les lèvres dans les coulisses de la salle des plénières de l’Union.



Mankeur Ndiaye a quitté la salle, sans attendre le discours de clôture du président de la Guinée Conakry, par ailleurs président en exercice de l’Ua.

Cette « politique de la chaise vide » du Sénégal à la clôture du 28ème Sommet de l’Ua ressemble à bien des égards à une manifestation de la « colère » du patron de la diplomatie sénégalaise vis-à-vis du nouveau chef de l’Exécutif africain, Alpha Condé.

Cela d’autant plus que la Guinée Conakry a voté pour le candidat du Tchad, Moussa Faki Mohamed au détriment du candidat de son voisin immédiat, le Sénégal.



En tout état de cause, l’attitude du chef de la diplomatie sénégalaise ne semble pas avoir échappé à la vigilance du président Alpha Condé.

Avant de faire son discours de clôture, Alpha Condé a tenu à rappeler à l’Assemblée que de nouvelles réformes institutionnelles ont été initiées par l’Union.



Dans ce sens, dit-il, seuls les présidents, vice-présidents ou les Premier ministres peuvent représenter leurs pays aux Sommets de l’Union. Aucun ministre ne sera admis aux sommets et prendre des engagements que son pays ne respectera pas.

Après le camouflet diplomatique d’Addis Abeba, les relations entre le Sénégal et un de ses voisins immédiats, la Guinée Conakry en l’occurrence, sont parties pour être les plus heurtées.



source: iGFM