"Mes tournées se passent toujours mal". "Faire des tournées" est une chose spéciale. Ça ne me convient pas particulièrement bien", avoue-t-elle, dans une note écrite de sa main et insérée dans le programme, que plusieurs fans ont publiée sur les réseaux sociaux. "Je suis très casanière et je tire tellement de joie de petites choses (...) Mes tournées se passent toujours mal", poursuit la chanteuse de 29 ans.





Le trac d'aller sur scène. "Je voulais que mes derniers concerts aient lieu à Londres parce que je ne sais pas si je referai une tournée un jour, et donc je veux que la dernière soit à la maison", écrit-elle. Adele a souvent parlé de son grand trac avant d'aller sur scène, et s'est retirée pendant plusieurs années, durant lesquelles elle a eu un fils, avant son album 25 en 2015. Sa tournée l'a amenée en Europe, Amérique du Nord, Australie et Nouvelle Zélande. À Los Angeles, elle a battu le record de huit concerts consécutifs à guichet fermé au Staples Center.