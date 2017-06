Adjaratou Fatou Samb Cissé et le Dahira Safa Wal Marwa de Médina Baye organisent leur Grande Conférence religieuse annuelle ce samedi 03 juin

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Juin 2017 à 11:43 | | 0 commentaire(s)|

Avec les bénédictions du Khalif Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass et ses frères, ainsi que celles de l’imam Cheikh Tidiane Alioune Cissé, le Dahira Safa Wal Marwa de Médina Baye a l’honneur de parrainer la Grande conférence religieuse annuelle qui aura lieu le 03 juin 2017 en face de la Grande Mosquée de Médina Baye Niass, sous le thème actuel : « Droit de l’enfant ». Cette conférence sera animée par Cheikh Mahi Alioune Cissé avec comme modérateur, Cheikh Moun Amina Ibrahima Niass.



Signalons que Safâ et Marwah (arabe : الصفا Aş-Şafā; المروة Al-Marwah) sont deux petites collines situées près de la Kaaba au sein de la Masjid al-Haram (Mosquée Sainte) de La Mecque, Marwah se trouvant à 100 mètres de la Ka'ba.



Depuis 2008, le Dahira Safa Wal Marwa de Médina Baye a commencé à dérouler son programme en œuvrant dans le social depuis 2008 en aidant les populations démunies à s’acquitter d’un des piliers de l’Islam, à savoir le Haj.



Sous l’impulsion morale et les conseils de l’imam Cheikh Tidiane Cissé, le Dahira Safa Wal Marwa de Médina Baye avait tablé sur des cotisations mensuelles de 12.500 FCFA. C’est comme ça que le dahira avait emmené à la Mecque faire le Haj 55 personnes. Le Dahira en est à la deuxième édition et puisque les frais de la Mecque ont augmenté de 1.660. 000 FCFA à 2.500.000, il a été proposé d’allonger la cotisation à 15 000 Fcfa, afin d’emmener 85 personnes aux lieux saints de l’Islam. En plus de la Mecque, le Dahira Safa Wal Marwa de Médina Baye emmène aussi les fidèles à Fez, via une cotisation de 20.000 FCFA de façon concertée pour 750.000 FCFA.



Ce Dahira dirigée par Adjaratou Fatou Samb Cissé réussit des prouesses grâce aux cotisations et l’aide des bonnes volontés. D’ailleurs, l’écologiste Aly Haydar leur avait offert 10 0000 plantes de cocotiers dattiers plantés aux alentours de la mosquée et dans la ville de Kaolack.



Par ailleurs, le Dahira Safa Wal Marwa de Médina Baye qui a comme conseiller l’imam Cheikh Tidiane Cissé, œuvre ainsi dans le reboisement et la distribution de denrées de première nécessité dans les daaras, en plus d’autres actions remarquables dans le social.



Pour cette de la Grande conférence religieuse annuelle qui aura lieu le 03 juin 2017 en face de la Grande Mosquée de Médina Baye Niass, sous le thème actuel : « Droit de l’enfant », Adjaratou Fatou Samb Cissé lance un appel aux bonnes volontés et précisément pour le plaidoyer des droits à l’enfant aux ministères sénégalais en charge de la petite enfance, sans oublier les organisations non gouvernementales comme UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'enfance) et le PNUD (Programme des Nations unies pour le développement).



Le Dahira Safa Wal Marwa de Médina Baye a aussi en ligne de mire les bourses familiales, le Programme élargi de vaccination (PEV) et veut aussi inciter les parents à faire la déclaration de leurs enfants à la naissance, puisque le droit à l’identité est reconnu comme étant au niveau mondial un droit consacré.



Enfin, le Dahira Safa Wal Marwa de Médina Baye informe aussi qu’elle va organiser prochainement une grande journée de consultation gratuite et annonce qu’il y a environ 1000 personnes qui ont émis le souhait d’y adhérer dans toute l’étendue du territoire national.





Programme

.Récital de Coran

.Allocution des membres du Dahira Safa Wal Marwa

.Conférence animée par Cheikh Mahi Alioune Cissé sur le thème : Droit de l’enfant

.Modérateur : Cheikh Moun Amina Ibrahima Niass Signalons que Safâ et Marwah (arabe : الصفا Aş-Şafā; المروة Al-Marwah) sont deux petites collines situées près de la Kaaba au sein de la Masjid al-Haram (Mosquée Sainte) de La Mecque, Marwah se trouvant à 100 mètres de la Ka'ba.Depuis 2008, le Dahira Safa Wal Marwa de Médina Baye a commencé à dérouler son programme en œuvrant dans le social depuis 2008 en aidant les populations démunies à s’acquitter d’un des piliers de l’Islam, à savoir le Haj.Sous l’impulsion morale et les conseils de l’imam Cheikh Tidiane Cissé, le Dahira Safa Wal Marwa de Médina Baye avait tablé sur des cotisations mensuelles de 12.500 FCFA. C’est comme ça que le dahira avait emmené à la Mecque faire le Haj 55 personnes. Le Dahira en est à la deuxième édition et puisque les frais de la Mecque ont augmenté de 1.660. 000 FCFA à 2.500.000, il a été proposé d’allonger la cotisation à 15 000 Fcfa, afin d’emmener 85 personnes aux lieux saints de l’Islam. En plus de la Mecque, le Dahira Safa Wal Marwa de Médina Baye emmène aussi les fidèles à Fez, via une cotisation de 20.000 FCFA de façon concertée pour 750.000 FCFA.Ce Dahira dirigée par Adjaratou Fatou Samb Cissé réussit des prouesses grâce aux cotisations et l’aide des bonnes volontés. D’ailleurs, l’écologiste Aly Haydar leur avait offert 10 0000 plantes de cocotiers dattiers plantés aux alentours de la mosquée et dans la ville de Kaolack.Par ailleurs, le Dahira Safa Wal Marwa de Médina Baye qui a comme conseiller l’imam Cheikh Tidiane Cissé, œuvre ainsi dans le reboisement et la distribution de denrées de première nécessité dans les daaras, en plus d’autres actions remarquables dans le social.Pour cette de la Grande conférence religieuse annuelle qui aura lieu le 03 juin 2017 en face de la Grande Mosquée de Médina Baye Niass, sous le thème actuel : « Droit de l’enfant », Adjaratou Fatou Samb Cissé lance un appel aux bonnes volontés et précisément pour le plaidoyer des droits à l’enfant aux ministères sénégalais en charge de la petite enfance, sans oublier les organisations non gouvernementales comme UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'enfance) et le PNUD (Programme des Nations unies pour le développement).Le Dahira Safa Wal Marwa de Médina Baye a aussi en ligne de mire les bourses familiales, le Programme élargi de vaccination (PEV) et veut aussi inciter les parents à faire la déclaration de leurs enfants à la naissance, puisque le droit à l’identité est reconnu comme étant au niveau mondial un droit consacré.Enfin, le Dahira Safa Wal Marwa de Médina Baye informe aussi qu’elle va organiser prochainement une grande journée de consultation gratuite et annonce qu’il y a environ 1000 personnes qui ont émis le souhait d’y adhérer dans toute l’étendue du territoire national..Récital de Coran.Allocution des membres du Dahira Safa Wal Marwa.Conférence animée par Cheikh Mahi Alioune Cissé sur le thème : Droit de l’enfant.Modérateur : Cheikh Moun Amina Ibrahima Niass











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook