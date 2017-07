Adji Mbergane Kanouté, présidente de l’Uds-A: «Les responsables du Pds sont sans la moindre pitié. Et ils viennent de révéler encore au monde entier qu’ils ne sont mus que par des intérêts personnels au détriment de l’intérêt général. Ils sont en train de sacrifier l’ancien président dont la santé est défaillante, dans le seul but de pouvoir bénéficier de quelques postes à monnayer. C’est dommage et déplorable dans un pays ou les vieux méritent respect, considération et soutien.

C’est dommage pour la coalition Mankoo Wattu Sénégal, incapable de battre campagne sans Abdoulaye Wade. Le Président Macky Sall voue un grand respect au Président Abdoulaye Wade et a très certainement beaucoup de peine de le voir malmené, et tourné en dérision.

D’autre part, l’image de l’ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade foulant le tarmac de l’aéroport Léopold Sédar Senghor révèle à suffisance l’irresponsabilité de ceux qui composent le directoire de parti démocratique sénégalais».



XALIMANEWS