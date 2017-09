Adji Mergane Kanouté : "Comme les autres coalitions, Macky 2012 devait avoir son quota dans ce gouvernement"

La première vice-présidente de la Coordination des femmes de Benno Bokk Yakaar regrette « l’absence » de sa coalition dans le gouvernement. Car, pour elle, Macky 2012 y avait pleinement sa place. « A l’instar des autres coalitions, Macky 2012 devait avoir son quota et proposer des ministres qui ont le profil. Notre coalition regorge de compétences, d’hommes et de femmes, aptes à mener à bien toute mission confiée par le chef de l’Etat », a jugé la présidente de l’Union pour le Développement du Sénégal Authentique (Uds/A).



« La composition du nouveau gouvernement est typiquement politique. J’ai récemment soutenu que le gouvernement d’après élections législatives, devrait être composé de femmes et d’hommes politiques alliant compétences, aptitudes et proximité avec les populations. La dimension sociale est un critère déterminant pour la conquête ou la reconquête du pouvoir. Mais, malheureusement, les technocrates qui ont les aptitudes, les compétences hésitent à partager avec ou à soutenir, les couches vulnérables », a-t-elle détaillé.



Pour autant, l’enfant de Bongré n’a pas manqué de féliciter et de louer les qualités du Premier ministre qui est « un homme travailleur, humble et loyal au président de la République ».







La rédaction de Leral.net