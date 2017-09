Adji Mergane Kanouté : « Si l’opposition parlementaire avait choisi Woré Sarr ou une autre femme comme 8ème vice-président à la place de Pape Diop, la parité aurait été respectée » (Réponses politiques)

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Septembre 2017

Actualité de l’installation des commissions en plénière oblige. Adji Mergane Kanouté, la responsable politique de Bongré (commune de Kaolack), par ailleurs vice-présidente des femmes de Benno Bok Yaakaar et porte-parole de de la coalition Macky 2012 est l’invitée de l’émission « Réponses politiques » tournée à l’Assemblée nationale.

Pour la néo députée, présidente de l’Union pour le développement du Sénégal (UDA), l’opposition et la majorité ont débuté les plénières sous de bons auspice dans la fraternité et la maturité ». La vice-présidente des femmes de Benno Bok Yaakaar estime aussi que si l’opposition parlementaire avait choisi Woré Sarr ou une autre femme comme 8ème vice-président, la parité aurait été respectée.

En effet, Aly Lô et Pape Diop, deux hommes, se suivent comme 7e et 8e Vice-Présidents dans le bureau de l’Assemblée nationale de la XIIIe Législature, installé jeudi dernier. Ce qui est une flagrante violation de la parité. Entretien sur fond d’approche genre.



