Adjudication au profit de la Bank Of Africa : Trois immeubles de la Sonacos vendus à plus de 2 milliards et demi

Sur les cinq immeubles de la Sonacos saisis par la Bank of Africa (boa), trois ont été vendus mardi dernier devant le juge des criées. Cette audience d’adjudication aura finalement permis à l’instruction bancaire de recouvrer sa créance. Car les trois immeubles font au total plus de 2,5 milliards de nos francs. Un coup dur pour la Sonacos qui peine à retrouver son lustre d’antan et qui encourt une deuxième privatisation.



La Bank Of Africa va finalement rentrer dans ses fonds. Le juge des criées a procédé à la vente des immeubles de la Sonacos saisis par l’institution bancaire. C’est mardi dernier que l’audience d’adjudication s’est tenue. Et au final, seuls trois immeubles sur les cinq, ont été adjugés. Il s’agit du Tf 8105GR, du TF293GR et du TF125GR. Sis ) à Bel-air à Dakar, le Tf 10210/GRD, ex 5811/DG a été reporté au livre foncier sous le numéro 8105/ GR. Mis à prix à 73.100.000 f Cfa , il a été finalement adjugé à 251 millions de francs, à l’audience d’adjudication. S’agissant du Tf12673/GRD ex 1855/DG devenu 293/GR, il a été également qdjugé à 251 millions de francs alors que la mise à prix était de 100.538.000 franc. Le dernier immeuble vendu, c’est le Tf13262/GRD ex 7013/DG qui a été reporté sous le numéro 125/GR. Cet immeuble mis à prix à 951.475.000 frs, a été adjuge au prix de 2.207.401.924 de f Cfa.



Reste donc l’immeuble du TF 7462/GRD ex 12487/DG devenu 14639/GR mis à prix à 137.020.000 francs ainsi que le bâtiment du Tf 7578/GRD ex 929/DG, reporté sous le numéro 294/GR et dont la mise à prix est de 616.613.000 f Cfa



Mais à ce stade déjà, l’instruction bancaire a recouvré sa créance qui était de 2,3 milliards de francs environ

L’histoire entre la Sonacos et la Boa a débuté depuis des années. La Sonacos avait engagé un crédit de plusieurs milliards de nos francs. L’entreprise s’attelait à s’acquitter de ses dettes. Une partie de la manne financière a été payée, mais l’entreprise devait encore de l’argent à l’institution bancaire. Des négociations ont été entamées entre les parties, mais elles ont fini par foirer.



Par la suite, La Sonacos a fini par renoncer, devant le juge des criées ses droits que lui attribuait l’article 282 de L’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution(Aupsrve)et qui lui conférait certains bénéfices et voies de recours, comme si l’entreprise avait baissé les bras.



Pour rappel, dernièrement, l’Etat du Sénégal avait pris la mesure de reprendre la Sonacos afin de lui donner un souffle nouveau. Seulement, malgré la décision de l’Etat, l’entreprise peine encore à redorer son blason. La perte des immeubles est donc un coup de massue pour l’entreprise qui, aux derniers nouvelles, devrait à nouveau être privatisée.







Les Echos

