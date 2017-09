Admirez les belles dames avec Taco Afro Coiffure

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Septembre 2017

Taco Afro Coiffure a inauguré le lundi 18 Septembre son deuxième salon de coiffure afro et d’esthétique situé à Ouest foire en face la rue qui mène à la Brioche dorée. Rappellons que le premier est à dans le 10ème arrondissement de Paris, dans le quartier de Château d’Eau et à deux pas du métro Gare de l’Est.

Nombreux ont été les amis et membres de famille pour communier avec Taco à l'ouverture de son salon moderne gris anthracite et noir, au décor design et aux murs ornés de grands miroirs.