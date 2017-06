Adolphe Crespin (rediffusion) : les biographies de Blaise Diagne,

Longtemps muettes ou évasives à ce sujet, reconnaissent désormais le rôle d’Adolphe Crespin, qui le remarqua, l’éduqua et fut, en somme, son tuteur. En retour, Blaise donna son prénom à son premier fils. Il le suivit attentivement tout au long de sa carrière, assista avec émotion à son investiture à la députation. Ils furent proches jusqu’à la mort, car, malgré leur différence d’âge, ils moururent à moins d’un an d’intervalle ; Adolphe en 1933 et Blaise en 1934. On voit Adolphe à gauche sur cette photo, accompagné de sa fille Paule et de Roland, le fils cadet de Blaise.



Senegalmetis.com