Adoption de la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l'Onu sur le règlement du conflit israélo-palestinien : la Russie en phase avec le Sénégal Le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté le 23 décembre la résolution 2334 relative au conflit israélo-palestinien, qui met l'accent sur la colonisation israélienne des territoires palestiniens. 14 membres du Conseil ont voté pour ce texte et seuls les États-Unis se sont abstenus.

C'est la première fois en huit ans qu'un texte relatif à cette question est adopté par le Conseil de sécurité. La Fédération de Russie a voté pour dans la mesure où son contenu se fondait sur des formules déjà testées et la position plus d'une fois confirmée de la communauté internationale sur le caractère illégal de la colonisation israélienne.

Dans ce contexte, la position russe est constante.



Lors des consultations au Conseil de sécurité, nous avons donné à comprendre qu'un consensus pourrait garantir un effet positif maximal à la résolution. Ce compromis aurait pu résulter d'un travail plus détaillé - qui exigeait évidemment plus de temps - et sans empressement - qui ne favorise pas la qualité du traitement de la question. Telle était exactement notre position lors de nos contacts avec nos partenaires au sein du Conseil de sécurité. Toute notre expérience confirme le fait que le règlement du conflit israélo-palestinien dans le cadre d'une solution à deux États n'est possible que via des négociations directes entre les Palestiniens et les Israéliens sans aucune condition préalable. C'est la cible des efforts de la Russie qui poursuivra son soutien actif aux négociations en tant que membre du Quartet pour le Moyen-Orient. Moscou est toujours ouverte à accueillir les dirigeants israéliens et palestiniens.



Nous espérons que la volonté des parties de coopérer de manière constructive et de faire avancer le règlement au Moyen-Orient prévaudra dans un avenir proche.



source: Le Ministère des Affaires Étrangères de la Fédération de Russie





