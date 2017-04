Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Adriana Karembeu se confie sur son divorce : "Christian était l'amour de ma vie" Rédigé par leral.net le Mardi 4 Avril 2017 à 16:18 | | 0 commentaire(s)| Très discrète sur sa séparation avec Christian Karembeu, Adriana Karembeu se confie dans les colonnes de Paris Match, et revient sur son divorce, son nouvel amour, et son envie de maternité qui grandit.

Adriana Karembeu est une femme amoureuse. L'ambassadrice de la Croix rouge, que l'on voit de plus en plus à la télévision, notamment dans la s"rie RIS il y a quelques mois, se remet doucement de sa séparation avec le footballeur Christian Karembeu, Champion du Monde 1998. Aujourd'hui, la jeune femme est amoureuse, et s'affiche de plus en plus souvent avec son nouvel homme, André Ohanian. Mais comme elle le confie à nos confrères de Paris Match, hors de question pour elle de parader son nouveau bonheur : "Je veux rester discrète. Par respect pour ma vie d'avant. Par respect pour mon ex-mari".

Car elle le confirme, le divorce est officiel depuis quelques semaines. Mais aucune rancœur n'habite la superbe blonde, qui préfère se concentrer sur les bons souvenirs, et qui avoue avoir été très amoureuse : " Christian a été l'amour de ma vie j'aurais tout fait pour lui, je faisais tout pour lui. Je l'amais, je suis sure qu'il m'aimais aussi. Mais ça me fait mal d'en parler.Cette séparation a été un tremblement de terre pour moi".



"Un bébé, c'est maintenant ou jamais" Trop d'amour qui aura donc fini par s'évaporer. Et aujourd'hui, à 41 ans, l'heure du bilan a sonné pour Adriana, qui n'a toujours pas d'enfant, et qui confie y penser de plus en plus souvent : "Jamais je n'ai été aussi près que maintenant de l'idée d'un enfant. Quand j'étais mariée avec Christian, j'avais tellement d'amour pour lui que je ne savais pas si je pourrais un jour partager cet amour avec un autre (…) A présent, je me sis que c'est maintenant ou jamais et que, après, ce sera trop tard". Alors, Adriana sera-t-elle la prochaine star à accueillir un bébé après l'étape des 40ans? C'est tout ce qu'on lui souhaite.











Accueil Envoyer à un ami Partager