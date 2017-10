Affaire Aïcha Diallo : Une parlementaire de la Diaspora engage le combat et charge l'hôpital de Pikine L’affaire Aïcha Diallo du nom de cette fille décédée à l’hôpital de Pikine n’a pas laissé insensible le député de la Diaspora italienne, membre de la coalition gagnante/wattu, Mame Diarra Fam. Après une descente hier sur les lieux pour constater de visu, elle s’est dite « déçue » de la qualité d’accueil dans la structure sanitaire.

« En tant que fille de la banlieue, j’ai vécu une chose qui me fait mal. C’est la problématique de l’hôpital de Pikine. A chaque fois que je viens en vacances, j’assiste à des problèmes liés à un manque de responsabilités, manque de considération et d’accueil qui existent à l’hôpital de Pikine. Ce à quoi nous avons assisté, ce n’est que le peu que vous devinez voir », a-t-elle confié. La parlementaire n’entend pas rester là.



« Nous demandons à ce que les responsabilités soient situées. Il est temps que des mesures idoines soient prises pour mettre un terme à ça dans cet hôpital de Pikine. L’enquête doit aller jusqu’au bout. Pour élucider cette affaire. Car, ce qui s’est passé n’est pas normal », a pesté Mme Mame Diarra Fall. Elle demande même la révision du statut de cet hôpital car « dans le département de Pikine, il n’y a pas de millionnaires, encore moins de milliardaires ».

