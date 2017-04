Affaire Aliou Sall: Les femmes de Bby supplient Macky Sall de revenir sur sa décision

A Guédiawaye, les militants et responsables de la mouvance présidentielle continuent de regretter la mise à l'écart de Aliou Sall des élections législatives du 30 juillet, décidée par le Président Maky Sall. Depuis l'annonce de cette décision, des voix s'élèvent pour lui ( Aliou Sall) manifester leur soutien et exiger son retour.



Et, parmi elles, les femmes de Benno Bokk Yaakaar. Ces dernières réunies en assemblée générale sous la houlette de la député Aïda Sow Diawara, supplient le Président Sall dé revenir sur sa décision. "La mise à l'écart d'Aliou Sall nous a beaucoup affectées. Nous ne le soutenons pas parce qu'il est le frère du Président Macky Sall, mais du fait du travail abattu à la ville de Guédiawaye. Il a réalisé des performances remarquables qui ont amené les populations de Guédiawaye à le porter dans leur cœur.



Il est à l'écoute de toutes les couches de la populations de Guédiawaye et, autant que faire se peut, de prendre en charge leur préoccupations essentielles", plaide le maire de Golf Sud. Poursuivant son argumentaire, la responsables socialiste soutient: "Entre le maire Aliou Sall et la ville de Guédiawaye qu'il dirige, c'est une mariage d'amour et de raison. Sa présence à côté des sœurs et des mamans que nous sommes, a toujours été source de sérénité, d'engagement sans faille et de motivation à affronter les défis les plus fous pour les relever. Sa participation aux élections législatives est vitale et a constitué un jalon décisif sur le chemin qui va mener à la victoire lors de présidentielle de 2019".



L'Observateur