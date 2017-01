Affaire Bamba Fall : Abdoul Mbaye dénonce le caractère disproportionné des chefs d’inculpation

Le Bureau politique de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) s’est réuni le 14

janvier 2017 sous la présidence du compagnon Abdoul Mbaye.



Examinant l’actualité nationale, le Bureau politique a vivement regretté l’extrême

sévérité des premières mesures visant les camarades de parti du maire Khalifa Sall, ainsi

que la caractère disproportionné des chefs d’inculpation retenus contre ces derniers. Il

en appelle donc à la raison, et exprime sa confiance en la justice de notre pays dont la

grande majorité des magistrats savent et sauront dire le droit quelles que puissent être

les instructions données par le pouvoir en place.



Le Bureau politique a déploré la remise en cause d’une règle observée depuis l’année

1992 consistant à ne modifier les modalités et règles électorales que par voie de

consensus entre les différents acteurs politiques. Cette démarche consensuelle a été la

source de la grande stabilité politique dont la démocratie sénégalaise s’enorgueillit. Les

modifications apportées à la loi électorale le 2 janvier 2017 contribuent par contre à

fragiliser des acquis démocratiques majeurs de notre pays.



En ce qui concerne tout particulièrement l’augmentation du nombre de députés afin

d’assurer la représentation de la diaspora sénégalaise par quinze parlementaires

supplémentaires, l’ACT regrette que de petits calculs politiciens aient conduit à une

rupture d’égalité entre les citoyens sénégalais.



Le Bureau politique a en effet rappelé que lors des dernières élections législatives il y

avait 5 080 295 inscrits sur le territoire national contre 230 170 hors du territoire.

L’application d’une règle de proportionnalité aurait donc dû conduire à faire représenter

la diaspora par un nombre proche de sept (7) députés et non de quinze (15).



Ce nombre de sept (7) députés est d’ailleurs confirmé par les résultats du dernier recensement de

2013. En outre, et à titre de comparaison, le nombre d’électeurs inscrits dans le

département de Mbacké s’élevait en 2013 à 281 868 (soit plus que l’ensemble des

électeurs de la diaspora) avec six (6) sièges à pourvoir sur la liste majoritaire.



Il apparaît donc clairement que l’objectif recherché est d’affaiblir la représentation sur le

territoire au profit de celle hors territoire avec pour souci de privilégier un électorat que le parti

au pouvoir suppose davantage acquis à sa cause.



La loi ayant été votée, l’ACT appelle tous les citoyens inscrits au Sénégal et hors du

territoire à sanctionner les artisans de cette loi constituant une grave entorse à notre

démocratie, en votant massivement contre la majorité actuelle composée par l’APR et

ses alliés lors des prochaines élections législatives.



Prenant connaissance de cet autre scandale financier portant sur plusieurs milliards de

francs cfa mis à jour au sein du Gouvernement, et en particulier au sein du Ministère de

l’Hydraulique, le Bureau politique réclame qu’un minimum de précisions et détails

soient donnés au public par la communication gouvernementale, et que des mesures

conservatoires soient prises contre les auteurs et leurs chefs.



Le Bureau politique a pris connaissance du compte rendu de la récente tournée du parti

effectuée dans le nord du pays sous la direction du Compagnon Abdoul Mbaye. Il s’est

réjoui de son éclatante réussite, et a été informé des résultats majeurs obtenus au plan

de la massification du parti et de l’adhésion des populations à sa nouvelle offre politique.



Dans les zones de production de riz en particulier, les populations ont eu à déplorer le

mensonge d’état visant à faire croire que la production de riz pourrait atteindre près

d’un million de tonnes en 2016. Elles regrettent de telles assertions visant à

« fabriquer » un taux de croissance du PIB élevé, ensuite présenté comme émergence

économique, ne correspondant cependant en rien au vécu réel des populations.



Ces dernières soulignent que ces mensonges empêchent malheureusement la mise en

œuvre des mesures qui permettraient de donner des solutions aux maux qui ont fait

chuter de manière considérable les rendements de l’année écoulée, à savoir la grande

présence de rats et d’oiseaux granivores sur les périmètres de culture.



Conformément au message toujours délivré aux populations à l’occasion des tournées

organisées par le parti, le Bureau politique a de nouveau insisté sur la nécessité pour les

citoyens de s’inscrire sur les listes électorales et de ne pas renoncer à leurs droits

d’électeurs.



Le Président et tous les compagnons de l’ACT présentent leurs vives félicitations aux

Lions du Sénégal pour leur victoire et leur prestation lors de ce premier match disputé

face aux Aigles de Carthage dans le cadre de la 31e édition de la CAN GABON 2017.

Après ce résultat très prometteur, l’ACT encourage toute l’équipe à maintenir ses efforts

pour préserver sa place de leader de la poule B.



Dakar le 15 janvier 2017

Le Bureau politique de l’ACT