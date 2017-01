Affaire Bamba Fall : Les populations de la Médina manifestent leur mécontentement et menacent de descendre dans la rue

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Janvier 2017 à 13:44 | | 0 commentaire(s)|

Les populations de la Médina se sont prononcées sur l’incarcération de leur maire Bamba Fall. Nombre d'entre elles pensent que ce procès est purement et simplement politique. Certaines d'entre elles pensent que c’est une situation triste et déplorent le fonctionnement de la justice sénégalaise.



Selon les populations de la Médina et les alliés de Bamba Fall, Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti Socialiste, doit immédiatement aller à la retraite et laisser le Maire Khalifa Sall et Cie diriger le parti.

« La Médina a besoin de son maire Bamba Fall et il n’a rien fait de ce qu’on lui reproche », c’est du moins l’avis des habitants de la Médina.



Les populations de la Médina ont accepté de confier leur déception au micro de leral.net et avertissent de l'éventualité pour elles de descendre dans la rue pour manifester leur mécontentement.



Pour rappel le maire de la Médina, Bamba Fall et Cie ont été mis sous mandat de dépôt par la justice.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook