Affaire Bamba Fall et Cie : Le "soldat" Khalifa Sall entre en guerre ce vendredi

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Janvier 2017

Le maire de Dakar, Khalifa Sall, anime une conférence de presse ce vendredi. Sujet principal de ce face-à-face avec les journalistes : l’affaire Bamba Fall et Cie, placés sous mandat de dépôt dans le cadre de l’enquête sur le saccage de la Maison du Parti (socialiste), au mois de mars dernier. Lieu de la rencontre : Médina. La commune dont Bamba Fall est le maire.



Khalifa Sall devrait dévoiler le plan d’actions concocté pour obtenir la libération des mis en cause, qui sont tous ses proches. Il pourrait aussi se prononcer sur son avenir au Ps et décliner sa feuille de route en vue des prochaines législatives.



Toutefois ce vendredi sera une journée d’actions pour les jeunes socialistes de Dakar et des autres régions fidèles au maire de Dakar. À en croire ces derniers, ce sera ainsi chaque vendredi jusqu’à l’obtention de la libération de Bamba Fall et Cie. Une réunion a été tenue dans ce sens hier, mercredi 11 janvier, dans un endroit tenu secret de la capitale.



Source Les Échos

