Affaire Bamba Fall et Cie: l'étudiant Ahmed Diouf placé sous mandat dépôt

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Janvier 2017 à 11:13

Il a eu la malchance de passer en premier. L'étudiant Ameh Diouf, secrétaire général des jeunesses socialistes de Grand Dakar, a été placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l’affaire du saccage de la Maison du Parti. Il a donc passé sa première nuit en prison, à Rebeuss. Cette détention risque de poser problème. Le jeune socialiste est asthmatique. Il aurait piqué une crise dans les locaux de la police et aurait été évacué aux Urgences. À son sujet, ses avocats ont plaidé le contrôle judiciaire et demandé que la liberté provisoire lui soit accordée. Le doyen des juges, qui a scellé son sort, a ignoré la requête de la défense.



Source : L’Observateur

